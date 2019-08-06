Мэрия Москвы согласовала КПРФ акцию за честные выборы в Мосгордуму 17 августа

Мэрия Москвы согласовала КПРФ митинг за честные выборы в Мосгордуму 17 августа на проспекте Сахарова, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Изначально КПРФ подавала заявку на митинг на площади Революции, но городские власти предложили проспект Сахарова в качестве альтернативы. По словам Рашкина, согласование партия получила «буквально вечером».

В Москве с середины июля продолжаются акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Самые крупные акции были несогласованными и прошли 27 июля и 3 августа. На этих митингах правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.