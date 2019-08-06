Выборгский суд отказался снять с выборов кандидатов в мундепы МО "Светлановское"

Выборгский суд Петербурга отказал в иске о снятии с муниципальных выборов кандидатов в МО «Светлановское» Даниила Кена, Виктора Магера и Марии Воюцкой, сообщил Кен в Twitter.

По словам Кена, истец утверждал, что он якобы не подавал заявление о согласии баллотироваться в мундепы, не пронумеровал листы, не сдал финансовые отчет, а в решении о регистрации не содержится времени. Все это было опровергнуто в суде, добавил Кен.

Независимые кандидаты на муниципальных выборах в Петербурге столкнулись с рядом препятствий на пути к регистрации: тайные назначения выборов, подставные очереди, отказы по формальным причинам. Добившихся регистрации пытаются снять через суды другие кандидаты, нередко – единороссы, выдвинувшиеся как самовыдвиженцы.

Ранее схожий иск подавали против регистрации кандидатом в мундепы МО №78 Андрея Пивоварова: якобы он не указал в графе «сведения о судимости» одну из статей – 69 УК РФ (назначение по совокупности преступлений). Пивоваров был осужден по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ, и эти статьи он в сведениях указывал. Сначала Куйбышевский суд отказал в иске о снятии Пивоварова с выборов, затем это решение подтвердил Горсуд.

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