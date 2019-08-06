Смольный согласен с идеей нормативов для создания новых парков при градостроительном планировании

Смольный проработает предложение депутата ЗакСа Надежды Тихоновой о создании нормативов по проектированию новых парков и скверов при градостроительном планировании, следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко.

Тихонова направляла запрос, в котором предложила включить расчетные показатели обеспеченности горожан зелеными зонами в нормы градостроительного планирования Петербурга. Пока при градостроительном проектировании соблюдаются разные требования к благоустройству, например, нормативы на велосипедные дорожки или автостоянки, но нормативы на зеленые зоны в этот список не входят. Поэтому в расчет при подготовке документов их не принимают, отметили во фракции «Справедливой России». В ответе Линченко указано, что предложение актуально и будет проработано при подготовке материалов по обоснованию корректировок в эти нормативы.

Согласно законодательству, на каждого горожанина должны приходиться 6,12 или 18 кв. м. зеленых зон в зависимости от района города – чем ближе к центру, тем меньше. При этом норматив рассчитывается на район в целом, и выходит так, что в одном конце района есть три парка, а в другом ни одного, и эти стуации при градостроительном проектировании не учитываются, заметили во фракции.

Петербург окружает себя кольцом микрорайонов без единого «зеленого пятачка», и изменение норм градостроительного планирования могло бы исправить ситуацию, считает Тихонова. По ее словам, фракция справедливороссов в ЗакСе при подготовке нового Генплана Петербурга в 2020 году намерены настаивать на резервировании участков для создания новых парков и скверов в кварталах жилой застройки.

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