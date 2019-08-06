Огромная свалка на улице Салова должна исчезнуть осенью

Петербург в сентябре избавится от одной из крупнейших несанкционированных свалок, которая расположена на улице Салова и площадь которой достигает 100 тысяч кубометров, пишет ТАСС.

"До 15 октября территория должна быть полностью зачищена от мусора и благоустроена", - цитируются слова заместителя главы администрации Фрунзенского района Елены Сальман.

Вместо гор мусора неподалеку от станции метро "Бухарестская" планируется строительство многоэтажной перехватывающей парковки.

Проблемой сильно озабочен врио губернатора Александр Беглов. Он многократно объезжал мусорные завалы и публично давал поручения подчиненным как можно скорее ликвидировать все несанкционированные свалки, в противном случае грозя наказанием.

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