Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

Лидер авангардистской музыкальной группы "АукцЫон" Леонид Федоров, неохотно дающий интервью и обычно предпочитающий не высказываться на социально-политические темы, выступил в прямом эфире телеканала "Дождь". Свой акустический сольный концерт он посвятил главе карельского "Мемориала" 62-летнему Юрию Дмитриеву, исследователю репрессий сталинского времени, которого государство продолжает преследовать по "педофильским" статьям. Песни их автор предварил оценочным обращением к аудитории.

"Давно хотел сказать, чтобы не было двусмысленностей, что Сталин и все, кто участвовал во всех этих прекрасных в кавычках делах - злодеи. Все, кто пытается обелить этих злодеев, на мой взгляд, такие же злодеи. И те, кто пытаются помешать таким хорошим людям, как Юрий Алексеевич Дмитриев, мне кажется, тоже злодеи", - заявил Федоров.

Сидящий в тюрьме по делу о растлении собственной приемной дочери Дмитриев останется в СИЗО как минимум до 25 сентября. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы. В правозащитном сообществе убеждены, что таким образом государство мстит историку за его убеждения и, в том числе, за непростой характер. Предыдущее уголовное дело против Дмитриева основывалось на наличии в его компьютере фотографий маленькой приемной дочери в обнаженном виде: историк следил за развитием девочки. Дочь имела и продолжает иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее обращение в поддержку главы карельского "Мемориала" записывал Борис Гребенщиков, просивший правоохранительные органы разобраться в деле как можно более тщательно и не ломать без веской причины остаток жизни пожилому правозащитнику.