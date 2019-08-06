Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:49

Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

фото ЗакС политика Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

Лидер авангардистской музыкальной группы "АукцЫон" Леонид Федоров, неохотно дающий интервью и обычно предпочитающий не высказываться на социально-политические темы, выступил в прямом эфире телеканала "Дождь". Свой акустический сольный концерт он посвятил главе карельского "Мемориала" 62-летнему Юрию Дмитриеву, исследователю репрессий сталинского времени, которого государство продолжает преследовать по "педофильским" статьям. Песни их автор предварил оценочным обращением к аудитории.

"Давно хотел сказать, чтобы не было двусмысленностей, что Сталин и все, кто участвовал во всех этих прекрасных в кавычках делах - злодеи. Все, кто пытается обелить этих злодеев, на мой взгляд, такие же злодеи. И те, кто пытаются помешать таким хорошим людям, как Юрий Алексеевич Дмитриев, мне кажется, тоже злодеи", - заявил Федоров.

Сидящий в тюрьме по делу о растлении собственной приемной дочери Дмитриев останется в СИЗО как минимум до 25 сентября. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы. В правозащитном сообществе убеждены, что таким образом государство мстит историку за его убеждения и, в том числе, за непростой характер. Предыдущее уголовное дело против Дмитриева основывалось на наличии в его компьютере фотографий маленькой приемной дочери в обнаженном виде: историк следил за развитием девочки. Дочь имела и продолжает иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее обращение в поддержку главы карельского "Мемориала" записывал Борис Гребенщиков, просивший правоохранительные органы разобраться в деле как можно более тщательно и не ломать без веской причины остаток жизни пожилому правозащитнику.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:48 «Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца

18:34 Жена Никиты Белых объявила о разводе

17:55 РПЦ поспособствует созданию в Псковской области "центра семьи"

17:47 ГИК обратился в полицию из-за незаконной агитации на сайте МО «Академическое»

17:24 Лимонову кажется, что московские демонстранты завышают число задержаний

16:49 Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав   2

16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов   1

15:46 Огромная свалка на улице Салова должна исчезнуть осенью

15:39 Муниципал:  ИКМО “Озеро Долгое” хочет снять с выборов кандидатов, которых защитил ГИК

15:21 Милонов считает эффективным лечение алкоголиков православием   3

14:54 Смольный согласен с идеей нормативов для создания новых парков при градостроительном планировании

14:36 Муниципал: Незарегистрированные кандидаты в мундепы МО “Поселок Шушары” выйдут на пикеты

14:27 Муниципал: Выборгский суд отказался снять с выборов кандидатов в мундепы МО "Светлановское"

14:25 Муниципал: В ИКМО «Урицк» освободилась должность заместителя председателя

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru