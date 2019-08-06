Лимонову кажется, что московские демонстранты завышают число задержаний

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов с подозрением отнесся к цифрам, которые сообщают о несанкционированном московском протестном шествии 3 августа. Хорошо знакомый с системой исполнения наказаний и многократно за свою политическую карьеру задерживаемый, он не смог найти рационального объяснения тому, почему число попавших в отделы полиции растет уже после проведения акции: по некоторым сведениям, их насчитывается уже более тысячи.

"Как можно нести подобную ложь, если трое суток прошло и три четверти действительно задержанных были отпущены из отделений ещё 3 августа? Поскольку, к тому же они были прохожими. Вон вчера Л. Соболь потребовала не ограничивать "гулянья" нео-либералов 10 и 11 августа только проспектом Сахарова. Весь город предложила считать местом "гулянья" нео-либералов. А, каково!!!", - возмутился знаменитый писатель в блоге.

3 августа москвичей били и массово увозили в ОВД за то, что они вышли на улицы с требованием честных выборов в столичный парламент. Среди задержанных было несколько журналистов, которым не помогли их пресс-карты.