РПЦ поспособствует созданию в Псковской области "центра семьи"

Чиновники из администрации Псковского областного правительства, скооперировавшись с местным филиалом Русской православной церкви, заявили о желании и готовности открыть некий центр, который помогал бы семьям с детьми. Идею озвучил митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, часто называемый в СМИ персональным "духовником" президента Владимира Путина.

"Одной из важнейших задач сегодня в Псковской области - то, что мы задумали с администрацией региона: мы делаем спортивно-гуманитарный центр, там будут клубы по дополнительному образованию, место для людей самых разных интересов и возрастов. Там мы хотим сделать центр семьи, где люди могли бы собираться, делиться друг с другом", - цитирует его слова ТАСС.

В представлении Шевкунова, необходимо наличие "церковного психолога", который наставлял бы на истинный путь молодые семьи и помогал бы им справляться с неурядицами.

Инициатива включена в национальный проект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы.