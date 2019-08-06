ГИК обратился в полицию из-за незаконной агитации на сайте МО «Академическое»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу регионального отделения «Справедливой России». Решение по жалобе принято на заседании 6 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Партия пожаловалась в ГИК на незаконное распространение агитации за кандидата в муниципальные депутаты в МО «Академический» Дмитрия Моисеева и против кандидата в губернаторы Михаила Амосова. Соответствующий видеоролик выложили на сайте и в официальной группе в «ВКонтакте» муниципального образования, уточнил член ГИК Дмитрий Краснянский.

Моисеев является действующим мундепом «Академического». На текущих выборах он выдвинулся от партии «Единая Россия».

По словам Краснянского, рабочая группа ГИК установила наличие незаконной агитации в видеоролике. Он отметил, что на рабочей группе присутствовали представители муниципального образования.

- В ходе заседания рабочей группы я предложил лично представителям МО «Академическое» самостоятельно пресечь распространение данного видеоролика. Они пообещали, что все сделают буквально в тот же день, но на сегодняшний день и на сегодняшний час этот ролик продолжает распространяться. Если мы зайдем на сайт МО «Академическое», по ссылочке выйдем на этот прекрасный художественный материал, - рассказал Краснянский.

Поэтому он предложил направить представление в ГУ МВД по Петербургу о пресечении противоправной агитационной деятельности с использованием официального сайта муниципального образования, установить авторов видео, источника оплаты по его изготовлению, а также определить наличие в действиях Моисеева и администрации МО использования должностного положения. Кроме того, член ГИК предложил привлечь к административной ответственности изготовителей и распространителей видео.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.