Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

6 августа, 18:48

«Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца

фото ЗакС политика «Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца

«Волонтеры» штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова получают 70 рублей за каждую заполненную анкету горожан и ведут агитацию за временного главу города, руководствуясь специальной методичкой, сообщает «Фонтанка».

Корреспондентка издания по объявлению в соцсетях устроилась добровольцем в штаб Беглова и получила задание собирать наказы от петербуржцев. По ее словам, вместе с наказами требовалось записывать контакты горожан, положительно отзывающихся о работе действующего градоначальника, «чтобы в день голосования штаб сумел привести лояльных избирателей на участки».

Также ей выдали инструкцию для волонтеров, в которой были написаны рекомендации по общению с прохожими. В частности, там приведены ответы на неудобные вопросы, например, рекомендуется объяснять, что Беглов счел разгон первомайской демонстрации на Невском проспекте слишком жестоким и поддержал акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, утверждает издание.

«Впрочем, за три часа работы агитатором корреспондент «Фонтанки» так и не встретила никого, кто захотел бы предъявить претензии по поводу политики врио губернатора», - делится впечатлениями автор материала.

Получить оперативный комментарий от представителей штаба общественной поддержки Александра Беглова ЗАКС.Ру не удалось. Телефон пресс-секретаря штаба Сергея Кормилицына не отвечал. Редакция направила Кормилицыну запрос, на момент публикации ответ не поступил.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


6 августа, 23:04    
21.32 ты не захлебнись собственной желчью. Сколько же в тебе говна! Смердит от тебя((((

6 августа, 21:32    
Очень приятная  фраза автора- " за три часа работа...никого....предъявить претензии по поводу политики губернатора". А как бы хотелось ! Но даже вечно воняющие не смогли вразумительно ничего написать. Скудоумие "оппозиции" так явно ! Только непонятно - простая жадность или просто кончились деньги у пархатого паскудного жидёнка кролика, что никому из своих жополизов не поручил написать какую-нибудь гадость ? Или просто понял бесполезность потуг и смирился с победой Беглова в первом туре ? Или так подействовал удар от горожан, когда ему показали его место ? Безвестный Бомж набрал больше подписей, чем это чмо.

6 августа, 20:46    
Жулье. То ли еще будет, когда совершаевская шайка дорвется до власти.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
6 августа, 21:14 Невостребованные гайд-парки

6 августа, 20:54 Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

6 августа, 20:45 Муниципал: Суд Петербурга снял с выборов еще двух кандидатов в обход решения ГИК     1

6 августа, 20:25 Явлинский недоволен повесткой московских оппозиционеров   2

6 августа, 19:59 До конца года в Петербурге откроется 34 образовательных учреждения

6 августа, 19:15 В Петербурге задержали обругавшего Путина активиста   3

6 августа, 19:14 Московскому депутату Галяминой на выходе из спецприемника дали еще 15 суток ареста   4

6 августа, 18:48 «Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца   3

6 августа, 18:34 Жена Никиты Белых объявила о разводе   1

6 августа, 17:55 РПЦ поспособствует созданию в Псковской области "центра семьи"

6 августа, 17:47 ГИК обратился в полицию из-за незаконной агитации на сайте МО «Академическое»

6 августа, 17:24 Лимонову кажется, что московские демонстранты завышают число задержаний   1

6 августа, 16:49 Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

6 августа, 16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав   5

6 августа, 16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru