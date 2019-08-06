«Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца

«Волонтеры» штаба общественной поддержки кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова получают 70 рублей за каждую заполненную анкету горожан и ведут агитацию за временного главу города, руководствуясь специальной методичкой, сообщает «Фонтанка».

Корреспондентка издания по объявлению в соцсетях устроилась добровольцем в штаб Беглова и получила задание собирать наказы от петербуржцев. По ее словам, вместе с наказами требовалось записывать контакты горожан, положительно отзывающихся о работе действующего градоначальника, «чтобы в день голосования штаб сумел привести лояльных избирателей на участки».

Также ей выдали инструкцию для волонтеров, в которой были написаны рекомендации по общению с прохожими. В частности, там приведены ответы на неудобные вопросы, например, рекомендуется объяснять, что Беглов счел разгон первомайской демонстрации на Невском проспекте слишком жестоким и поддержал акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, утверждает издание.

«Впрочем, за три часа работы агитатором корреспондент «Фонтанки» так и не встретила никого, кто захотел бы предъявить претензии по поводу политики врио губернатора», - делится впечатлениями автор материала.

Получить оперативный комментарий от представителей штаба общественной поддержки Александра Беглова ЗАКС.Ру не удалось. Телефон пресс-секретаря штаба Сергея Кормилицына не отвечал. Редакция направила Кормилицыну запрос, на момент публикации ответ не поступил.

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