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6 августа, 19:14

Московскому депутату Галяминой на выходе из спецприемника дали еще 15 суток ареста

фото ЗакС политика Московскому депутату Галяминой на выходе из спецприемника дали еще 15 суток ареста

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, протестующую против своего недопуска до выборов в Мосгордуму, задержали сразу на выходе из спецприемника, пишет "Медиазона".

На 10 суток в спецприемник ее поместили, обвинив в нарушении правил проведения уличных мероприятий. Имелась в виду несанкционированная акция 27 июля, на которой задержали почти 1400 человек.

Новый арест связан с акцией 3 августа, на которой с еще большей жестокостью разгоняли москвичей и задержали 828 человек.

Один из лидеров Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков уверяет, что задерживать сразу после отбытого ареста - абсолютно противозаконная практика.

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6 августа, 21:41    
21:19 - гнида, еще не все своровали твои дружки распутинцы - мешает им "пятая колонна"?..

6 августа, 21:38    
власть обосралась и запугивает народ репрессиями... распутин развязал войну против народа... распутин как прыщ на жопе россии, самый бездарный правитель за всю историю россии... просрал все национальные богатства, пустил их по ветру, угробил всю промышленность, образование, медицину, раздарил природные богатства своим фаворитам, сжег леса в пожарах - оказывается у распутина нет денег их тушить, нет современной техники и пожарных - пожарных сократили, а бабло чтобы потешить амбиции распутина ушло на войнушки в сирии, на лугандон, крымнаш, венесуэлу, цар, ливию и нигерию - туда, где интересы этого святоши и целовальника икон, распутина... сегодня для россии будет полезней любой другой правитель, чем распутин - си цзиньпин, трамп, зеленский - а путина в монастырь, на валаам...

6 августа, 21:19    
ДАВИТЬ БЕЗ ЖАЛОСТИ ГНИД, ЧТОБЫ ПОТОМ ВШИ НЕ ПОЛЗАЛИ ПО СТРАНЕ. И ЧТО ЗА МЯГКОТЕЛОСТЬ - 10 СУТОК ?

6 августа, 20:46    
Кто давали, те паскуды.

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