Московскому депутату Галяминой на выходе из спецприемника дали еще 15 суток ареста

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, протестующую против своего недопуска до выборов в Мосгордуму, задержали сразу на выходе из спецприемника, пишет "Медиазона".

На 10 суток в спецприемник ее поместили, обвинив в нарушении правил проведения уличных мероприятий. Имелась в виду несанкционированная акция 27 июля, на которой задержали почти 1400 человек.

Новый арест связан с акцией 3 августа, на которой с еще большей жестокостью разгоняли москвичей и задержали 828 человек.

Один из лидеров Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков уверяет, что задерживать сразу после отбытого ареста - абсолютно противозаконная практика.