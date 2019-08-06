Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

6 августа, 20:25

Явлинский недоволен повесткой московских оппозиционеров

фото ЗакС политика Явлинский недоволен повесткой московских оппозиционеров

Посетивший столичные акции протеста против снятия с выборов в городской парламент независимых кандидатов основатель "Яблока" Григорий Явлинский подобрал для организаторов этого протеста и их целей достаточно критичные слова, прозвучавшие в эфире радиостанции "Свобода".

"Эта повестка дня пока не затрагивает всю страну, она не затрагивает проблемы пожаров, проблемы наводнений, проблемы, когда люди в стране живут в страхе, в страхе от безденежья, в страхе от произвола, в страхе от бедности, от невозможности противостоять полиции, от безработицы. Этой повестки дня здесь нет, здесь повестка дня очень коротенькая: допускай, и все", - отметил политик.

Ранее Явлинский опубликовал восемь требований, которые, с его точки зрения, должны выдвигать оппозиционеры, общаясь с органами власти. По всей видимости, сам он такого общения не желает.

27 июля задержали около 1400 прохожих, солидаризировавшихся с протестом московских несостоявшихся кандидатов. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, и люди стали отправляться в СИЗО. 3 августа на аналогичной акции людей задерживали еще грубее. В отделах полиции оказалось 828 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 августа, 19:14 Московскому депутату Галяминой на выходе из спецприемника дали еще 15 суток ареста

6 августа, 17:24 Лимонову кажется, что московские демонстранты завышают число задержаний

6 августа, 13:59 Мэрия Москвы согласовала КПРФ акцию за честные выборы в Мосгордуму 17 августа

6 августа, 13:29 Прокуратура требует забрать ребенка у участников митинга 27 июля в Москве

6 августа, 12:28 Член "Единой России" решила уйти из партии после событий на митинге 3 августа в Москве

6 августа, 10:57 СПЧ обратится в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД в связи с действиями силовиков на митингах в Москве

6 августа, 9:58 ЦИК проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

5 августа, 19:34 Бывший теннисист Кафельников считает оппозицией грубых силовиков

5 августа, 18:59 По итогам московской акции 3 августа оштрафовали и арестовали 50 человек

5 августа, 18:38 Ганапольский назвал московские протесты "прото-Майданом"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


6 августа, 21:24    
гриша вылез на публику и пернул, испортив воздух... причем здесь "пожары", "безденежье", "произвол"?.. проблема в недопуске оппозиции... гриша подлизнул власти испачкав говном идею... зря старался, старый тапок - "яблоко", давно уже не в тренде...

6 августа, 20:49    
Дурачек чтоль? Акции были за допуск кандидатов, а не за все хорошее.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
6 августа, 21:14 Невостребованные гайд-парки

6 августа, 20:54 Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

6 августа, 20:45 Муниципал: Суд Петербурга снял с выборов еще двух кандидатов в обход решения ГИК     1

6 августа, 20:25 Явлинский недоволен повесткой московских оппозиционеров   2

6 августа, 19:59 До конца года в Петербурге откроется 34 образовательных учреждения

6 августа, 19:15 В Петербурге задержали обругавшего Путина активиста   3

6 августа, 19:14 Московскому депутату Галяминой на выходе из спецприемника дали еще 15 суток ареста   4

6 августа, 18:48 «Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца   3

6 августа, 18:34 Жена Никиты Белых объявила о разводе   1

6 августа, 17:55 РПЦ поспособствует созданию в Псковской области "центра семьи"

6 августа, 17:47 ГИК обратился в полицию из-за незаконной агитации на сайте МО «Академическое»

6 августа, 17:24 Лимонову кажется, что московские демонстранты завышают число задержаний   1

6 августа, 16:49 Леонид Федоров посвятил концерт главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

6 августа, 16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав   5

6 августа, 16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru