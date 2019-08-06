Суд Петербурга снял с выборов еще двух кандидатов в обход решения ГИК  

Ленинский районный суд Петербурга 6 августа отменил регистрацию кандидатов в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский”: самовыдвиженца Владислава Пушкина, подержанного штабом Навального, и кандидата от ЛДПР Ивана Короткова. Иск подал сотрудник МО “Екатерингофский”, 23-летний самовыдвиженец Владислав Шульгин.

Кандидат в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский” от “Яблока” Федор Горожанко, с командой которого шел Владислав Пушкин, рассказал ЗАКС.Ру, что истец потребовал признать регистрацию кандидата незаконной из-за того, что Пушкин подал документы в начале июля. При этом ГИК ранее продлил сроки подачи документов в ИКМО “Екатерингофский”.

ИКМО “Екатерингофский” объявила о дате проведения выборов 10 июня, но скрыла эту информацию от независимых кандидатов: сайт муниципалитета не работал, а экземпляр газеты МО не передали в районную библиотеку.

В итоге оппозиция пожаловалась в ГИК на ИКМО. Горизбирком потребовал, чтобы дату приема документов у кандидатов отсчитывали не с 10 июня, а с 24-го. По словам Федора Горожанко, только после решения ГИК независимые кандидаты зарегистрировались.

Во время заседания в Ленинском районном суде представитель ИКМО “Екатерингофский” заявила, что решения Горизбиркома носят рекомендательный характер и муниципальные избиркомы могут их не выполнять.

Когда адвокат Владислава Пушкина в суде зачитал выдержку из решения ГИК, в которой говорилось об обязательном исполнении требования, представитель избиркома вновь повторила, что для ИКМО решение ГИК - всего лишь рекомендация.

Накануне по аналогичной претензии Ленинский районный суд отменил регистрацию независимой кандидатки в мундепы Марии Кинзы. С жалобой обратился работник районной администрации Андрей Харламов, который утверждал, что Кинза подала документы позже положенных сроков.

По мнению Федора Горожанко, в ближайшее время в суд поступят иски против других самовыдвиженцев и кандидатов от “Яблока”, которых поддержал штаб Навального.

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