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Муниципал

6 августа, 20:45

Суд Петербурга снял с выборов еще двух кандидатов в обход решения ГИК  

фото ЗакС политика Суд Петербурга снял с выборов еще двух кандидатов в обход решения ГИК  

Ленинский районный суд Петербурга 6 августа отменил регистрацию кандидатов в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский”: самовыдвиженца Владислава Пушкина, подержанного штабом Навального, и кандидата от ЛДПР Ивана Короткова. Иск подал сотрудник МО “Екатерингофский”, 23-летний самовыдвиженец Владислав Шульгин. 

Кандидат в муниципальные депутаты МО “Екатерингофский” от “Яблока” Федор Горожанко, с командой которого шел Владислав Пушкин, рассказал ЗАКС.Ру, что истец потребовал признать регистрацию кандидата незаконной из-за того, что Пушкин подал документы в начале июля. При этом ГИК ранее продлил сроки подачи документов в ИКМО “Екатерингофский”. 

ИКМО “Екатерингофский” объявила о дате проведения выборов 10 июня, но скрыла эту информацию от независимых кандидатов: сайт муниципалитета не работал, а экземпляр газеты МО не передали в районную библиотеку. 

В итоге оппозиция пожаловалась в ГИК на ИКМО. Горизбирком потребовал, чтобы дату приема документов у кандидатов отсчитывали не с 10 июня, а с 24-го. По словам Федора Горожанко, только после решения ГИК независимые кандидаты зарегистрировались. 

Во время заседания в Ленинском районном суде представитель ИКМО “Екатерингофский” заявила, что решения Горизбиркома носят рекомендательный характер и муниципальные избиркомы могут их не выполнять. 

Когда адвокат Владислава Пушкина в суде зачитал выдержку из решения ГИК, в которой говорилось об обязательном исполнении требования, представитель избиркома вновь повторила, что для ИКМО решение ГИК - всего лишь рекомендация. 

Накануне по аналогичной претензии Ленинский районный суд отменил регистрацию независимой кандидатки в мундепы Марии Кинзы. С жалобой обратился работник районной администрации Андрей Харламов, который утверждал, что Кинза подала документы позже положенных сроков. 

По мнению Федора Горожанко, в ближайшее время в суд поступят иски против других самовыдвиженцев и кандидатов от “Яблока”, которых поддержал штаб Навального.


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6 августа, 23:58    
Интересно, какими "способностями" голубчик Смаркота заслужил такую наглую поддержку опытного друга, что даже суд заставляют наизнанку выворачиваться?

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