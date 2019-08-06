Невостребованные гайд-парки

Ни разу за полгода Смольный не уведомили о проведении публичных мероприятий в парке Екатерингоф, Пионерском парке и саду 9 января. Три из четырех гайд-парков, утвержденных в феврале временным губернатором Петербурга Александром Бегловым, общественность не устроили.

Любимое место

Сентябрьские выборы отменили политическое межсезонье в Петербурге. Вместо традиционного летнего затишья практически каждую неделю проходят митинги. Все они, как правило, проводятся на площади Ленина у Финляндского вокзала. Когда в августе 2017 года Марсово поле убрали из числа специально отведенных мест для проведения публично-массовых мероприятий (гайд-парков), именно площадь у Финляндского вокзала стала самым популярным в Петербурге местом для митингов. Согласовать с городской администрацией акцию на Пионерской площади, Конюшенной площади или у театра «Балтийский дом» к этому времени стало практически невозможно.

После сентября 2018 года, когда в стране отгремели протесты из-за повышения пенсионного возраста, несколько месяцев региональные власти разрешали проводить любые протестные акции только на окраинах города. В митингах на площади Ленина отказывали даже безобидным обманутым дольщикам. Некоторые, как коммунисты 7 ноября, выходили на свой риск и страх, так и не получив согласования властей. Сложившаяся ситуация постоянно становилась поводом для недовольства оппозиционных политиков. Совсем недавно занявший пост врио губернатора Александр Беглов и его первый заместитель Любовь Совершаева не оставались в стороне. Они делали заявления о необходимости создания для пятимиллионного Петербурга новых гайд-парков. Говорилось, что мест для проведения митингов должно быть восемь, а то и двенадцать, а не четыре точки на окраинах, в которых почти никто не хочет митинговать.

В феврале новым гайд-парком сделали площадь Ленина. Место снова стало открытым для всех желающих. В отдельных случаях власти отказывали в проведениях акций, но в основном это было связано с тем, что площадь занимали под районные праздники. Со временем митинги на площади Ленина преобразились. С марта там стали появляться ограждения и металлодетекторы, через которые, отстояв в очереди, должны теперь проходить все участники массовых мероприятий. На входе людей теперь досматривает полиция, проверяя, в том числе, и лозунги на плакатах. Все это сотрудники МВД объясняют антитеррористической безопасностью.

Услышать мнения людей об этих мерах можно в каждой очереди перед любым митингом. Но впервые всю полноту общего недовольства выразил активист «Открытой России» Дмитрий Скурихин, на состоявшемся 3 августа митинге солидарности с московскими кандидатами-демократами в Мосгордуму.

- Почему мы пришли вообще за этот загон? Мы что, животные? Или пацаки? Может нам теперь колокольчик в нос ставить, чтобы было легко вести в автозак? Больше мы сюда не придем. Становимся перед рамками – вот там. Там встали, и там будет митинг, - толпа поддержала эмоциональную речь аплодисментами. Но, судя по улыбкам собравшихся, всерьез предложение никто не воспринял.

Отложенная инициатива

Вместе с площадью Ленина специально отведенными местами для проведения публичных мероприятий стали Пионерский парк в Калининском районе, сад 9 января в Кировском районе и парк Екатерингоф в Адмиралтейском районе. Последний, кстати, уже давно предлагал в качестве мест для митингов глава МО «Екатерингофский» Олег Смакотин. В 2017 году он одним из первых просил тогдашнего губернатора Георгия Полтавченко лишить Марсово поле статуса гайд-парка и наделить этим статусом зеленую зону в его муниципалитете.

- Во-первых, там есть сцена. Во-вторых, исторически это был первый парк, в котором допускались вольности в Российской империи. Там можно было сидеть на траве, курить и женщины могли находиться там без головного убора. Тем более метро рядом, - объяснил тогда глава МО.

Давний оппонент Смакотина Александр Шуршев, напротив, назвал решение сделать Екатерингоф гайд-парком «довольно странным».

«Проблема в том, что у парка есть своя дирекция - это не улица или площадь, где распоряжаются чиновники и только. Здесь есть своё бюджетное учреждение, которое рулит парком... Как это будет выглядеть теперь, не очень понятно», - написал Шуршев в соцсетях.

Увидеть этого пока не довелось. В ответ на запрос ЗАКС.Ру, городской комитет по вопросам законности, правопорядку и безопасности ответил, что с февраля по июль в Екатерингофе не проводилось публичных мероприятий. Также они не проводились и в саду 9 января, и в Пионерском парке. Советник председателя комитета Кирилл Закревский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру уточнил, что уведомления могли подаваться и в районные администрации.

- Но у районов обычно согласуют культурно-массовые мероприятия, - отметил он.

Между тем, в Законодательном собрании Петербурга до сих пор окончательно не принят законопроект, регулирующий изменения в региональном законе о митингах. Парламентский комитет по законодательству внес его еще 1 февраля, через пять дней документ прошел первое чтение, а второго пока не было. По словам председателя комитета, единоросса Дениса Четырбока, законодатели специально взяли большой срок на поправки – до 6 сентября – потому что инициатива резонансная.

- Многие высказали желания внести поправки: и уполномоченный по правам человека, и политические партии, и рабочая группа, и прокуратура. Но есть вероятность, что до конца года мы его примем, - прокомментировал Четырбок.

Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский предположил, что большой срок на поправки был установлен специально, чтобы не рассматривать документ до выборов. Тем не менее, он тоже внес в документ немало предложений. Некоторые из них дублируют поправки других депутатов. Чаще всего оппозиционные парламентарии предлагают законодательно утвердить необходимость организовать по гайд-парку в каждом районе. С аналогичным пожеланием к депутатам ранее обращался уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Такой же позиции придерживается Конституционный суд, рекомендовавший субъектам федерации создавать специально отведенные места «в каждом городском округе и муниципальном районе».

- Мы можем только ввести в закон норму, которая обяжет иметь не менее одного гайд-парка, потому что сами места назначает правительство города, - отметил Вишневский.

Политконсультант и учредитель АНО «Петербургский GR клуб» Игорь Сопов уверен, что даже если места для проведения митингов появятся в каждом районе, оппозиция останется недовольна и будет требовать большего, чтобы привлекать к себе внимание.

- Мы знаем историю Гайд-парка в британской столице, в Лондоне. Он находится вдалеке от транспортной инфраструктуры, вдалеке от площадей центральных (лондонский Гайд-парк расположен в 650 метрах от Букингемского дворца, и 2,3 км от Вестминстера и Биг-Бена – прим. ЗАКС.Ру). Здесь же требование другое – дайте нам лобное место. Но у нас не Новгородская или Псковские боярские республики, где можно было на центральной площади собрать народ и уточнять дальнейшие политические действия. Я считаю, что предложенных мест достаточно, там всегда можно провести мероприятия, если это необходимо, - заявил Сопов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

После окончательного принятия законопроекта о митингах новому губернатору Петербурга предстоит обновить список городских гайд-парков или окончательно утвердить имеющийся, если он примет решение, что митинги в Пионерском парке, Екатерингофе и саду 9 Января кому-то все-таки будут нужны.

Сергей Еремеев

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