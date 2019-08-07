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9:32

"Все исключительно для избирателей": ГИК не намерен отказываться от "дачных" участков на выборах

фото ЗакС политика "Все исключительно для избирателей": ГИК не намерен отказываться от "дачных" участков на выборах

Горизбирком не собирается отказываться от идеи организации избирательных участков на выборах губернатора Петербурга в Ленинградской и Псковской областях, делается это для удобства избирателей-дачников, заявил глава ГИК Виктор Миненко в разговоре с «Фонтанкой.ру».

По словам Миненко, он видел в сюжете одного из телеканалов, как «жители благодарили за то, что организованы пункты приема заявлений о голосовании на дачах». «Люди радуются тому, что смогут отдать свой голос, не покидая дачи. Как мы можем пойти против избирателей? Все же делается исключительно для них, для их удобства», - сказал Миненко.

ГИК «всегда внимательно прислушивается к рекомендациям» Центризбиркома и его главы Эллы Памфиловой в частности. Он отметил, что ЦИК предлагал механизм «мобильный избиратель», по которому можно голосовать не по месту регистрации, и эта система была опробована на выборах мэра Москвы.

На вопрос об обсуждении устной рекомендации Памфиловой отказаться от участков в других регионах, Миненко дал понять, что комиссия руководствуется «письменными документами». О возможном числе нарушений он рассуждать не стал, сказав, что «избирательный процесс еще даже не идет».

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей.

Решение Горизбиркома о создании экстерриториальных избирательных участков раскритиковали все кандидаты в губернаторы, кроме действующего градоначальника Александра Беглова. Член КПРФ Владимир Бортко, рассуждая о грядущем «голосовании во Пскове» на одном из митингов, заявил, что готовится фальсификация. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова в выразила опасение, что «дачные» участки могут быть не оборудованы системами видеонаблюдения и КОИБ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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