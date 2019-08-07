СК возбудил уголовное дело из-за годовалого ребенка на акции 27 июля в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за присутствия на митинге 27 июля в Москве супружеской пары с годовалым сыном, передает «Медуза».

По словам мамы мальчика, Ольги Проказовой, дело возбудили по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом она и ее муж Дмитрий узнали в ходе обыска 5 августа.

Дело возбудили на основании «смонтированного ролика», утверждает Проказова. Она подчеркнула, что заявление прокуратуры о моральном и физическом вреде ребенку не соответствуют действительности. Дмитрий Проказов настаиваете, что семья не участвовала в митинге, а гуляла по Москве: он назвал «абсурдом» идею участия с ребенком.

Накануне прокуратура Москвы подала в суд на лишение Проказовых родительских прав. В ведомстве решили, что они передали ребенка «третьему лицу», «подвергнув опасности здоровье и жизнь мальчика». Этим «третьим лицом» был Сергей Фомин, которого разыскивают по делу о массовых беспорядках.

Фомин – близкий родственник Ольги Проказовой и крестный отец детей супругов, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Пашкова. Адвокат подчеркнул, что все трое шли вместе, никакого оцепления не прорывали, «ни в каких митингах не участвовали». По словам Пашкова, у претензий у следствия к Проказовым нет.

Поводом для акций в центре Москвы стали отказы независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. На двух митингах - 27 июля и 3 августа - правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.