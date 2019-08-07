СМИ: В Магнитогорске взорвался автомобиль при открытии двери В Магнитогорске взорвался автомобиль, пострадал мужчина, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, взрыв произошел, когда водитель разблокировал центральный замок в автомобиле. Мужчину госпитализировали с повреждением ног, его состояние – средней тяжести. По некоторым данным, в машине могло находиться взрывное устройство, пишет Znak.com со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, причиной могли стать неприязненные отношения между владельцем машины и его знакомыми — местными торговцами. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен