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10:29

СМИ: В Магнитогорске взорвался автомобиль при открытии двери

фото ЗакС политика СМИ: В Магнитогорске взорвался автомобиль при открытии двери

В Магнитогорске взорвался автомобиль, пострадал мужчина, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, взрыв произошел, когда водитель разблокировал центральный замок в автомобиле. Мужчину госпитализировали с повреждением ног, его состояние – средней тяжести.

По некоторым данным, в машине могло находиться взрывное устройство, пишет Znak.com со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, причиной могли стать неприязненные отношения между владельцем машины и его знакомыми — местными торговцами.

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