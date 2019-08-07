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10:55

Типографии Петербурга сообщили о запрете полиции на печать политических листовок

фото ЗакС политика Типографии Петербурга сообщили о запрете полиции на печать политических листовок

УМВД потребовало от типографий Петербурга уведомлять о заказах на печать политических листовок, пишет «МБХ медиа».

По данным издания, подобный приказ издало управление МВД по Приморскому району. В нем идет речь о недопущении приема заказов и изготовления печатных материалов, «дискредитирующих представителей органов госвласти, политических деятелей, в том числе порочащих честь и достоинство человека и гражданина», а также носящих агитационный характер с призывами проведения несанкционированных митингов и шествий в период подготовки и проведения губернаторских выборов.

О запретах и требованиях полиции сообщили в нескольких типографиях в разных районах города. В «Полифарм» в Петроградском районе сообщили, что их обязали подписать документ, согласно которому типография должна сообщать о принимаемых заказах такого рода.

«То есть принять-то мы можем, но должны материалы направить на проверку в УМВД. К сожалению», - пояснили в «Полифарме».

О полученном уведомлении рассказали в типографии «Растр», они не принимают заказы на политические темы. В организации «Апрель» сообщили, что работают только с коммерческими материалами и вовсе не принимают политические и агитационные. В типографском комплексе «Девиз» пояснили, что отслеживают содержание поступающих на печать файлов и не допускают дискредитирующие материалы.

Типографии Петербурга часто сталкивались с давлением из-за печати различных плакатов. В июне правоохранители пришли с обыском в «Мигом Про» после того, как там свой плакат распечатал активист Вадим Казак.

В том же месяце ряд копицентров отказались принимать в печать листовки и плакаты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Среди них – сразу два копицентра у метро «Удельная» и дважды – копицентр QQ по разным адресам. Последний сослался на то, что это якобы «агитационная деятельность», и сотрудники не могут взять на себя риски это печатать. В другом копицентре неподалеку таких проблем не возникло.

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13:47    
Типографии, шлите ментов на фиг!

13:05    
С какой стати полиция занимается политической деятельностью? пусть преступниками займется.

11:58    
Ну, формата А5, А4, А3 на домашнем принтере напечатать можно в любом количестве.
Так что УМВД зря пыжится и типографии стращает. А народ эту власть всё-равно не уважает, только при полицейских её матом и не кроют. А в тесной компании нет предела полёту фантазии.

11:08    
До осени в России официально-неофициально "полицейское государство". После выборов Путин проведёт разбор полётов и займётся обещанной им ранее реформой судебной и правоохранительной систем. Будет их "перетрахивать", как говаривал Лукашенко.

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