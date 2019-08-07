Депутат ЗакСа Анохин стал политическим блогером

Член «Единой России» и депутат Законодательного собрания Андрей Анохин создал в Facebook сообщество «Позиция» и выложил в нем мем о кандидате в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимире Бортко. Анохин сообщил ЗАКС.Ру, что будет высказываться и о других кандидатах, а также о своих коллегах по петербургскому парламенту. Однако пока его больше всего волнует отношение Бортко «к рядовым коммунистам».

- Большое количество моих близких являются членами КПРФ, [придерживаются] левых взглядов. Я очень хорошо знаю, что у них в штабу происходит, как он ведет себя. Эхо до меня доносится. Это все мой определенный эмоциональный посыл, - заявил единоросс.

Коллаж, на котором герой фильма Бортко «Собачье сердце» сидит под портретом режиссера и кандидата в губернаторы был опубликован в сообществе 6 августа, через два дня после того как оно было зарегистрировано.

В дальнейшем Анохин планирует публиковать не только мемы, но и тексты собственного сочинения. Он уверяет, что появление его блога никак не связано с предвыборной кампанией врио губернатора Петербурга Александра Беглова, в поддержку которого ранее неоднократно высказывался.

- Этот блог не имеет никакого отношения к кампании Александра Дмитриевича Беглова. Это моя позиция и полностью мои взгляды, которые вызваны моими переживания. Я являюсь чиновником и не имею права по закону участвовать в какой бы то ни было предвыборной кампании, - отметил депутат.

Единоросс также обратил внимание, что в период предвыборной кампании специально не будет указывать имен кандидатов в своих постах, чтобы не сложилось впечатление, что он за кого-то агитирует.

Руководитель пресс-службы Бортко Герман Садулаев рассказал ЗАКС.Ру, что видел в соцсетях уже множество размещенной анонимами негативных постов в адрес кандидата в губернаторы от КПРФ.

- Если это действительно группа депутата-единоросса, значит я рад, что кто-то уже вышел с открытым забралом, а не как обычно – стреляют из сумрака, - добавил Садулаев.

Напомним, Анохин не в первый раз творчески подходит к проявлению своей политической позиции. Ранее он записывал рэп и устраивал политические рэп-баттлы, сначала с коллегой по Заксобранию Максимом Резником, а потом картонной коробкой, изображавшей Алексея Навального.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.