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Новости

13:15

Gulagu.net сообщил о пытках заключенных в "пресс-хатах" СИЗО "Кресты-2" в Колпино

фото ЗакС политика Gulagu.net сообщил о пытках заключенных в "пресс-хатах" СИЗО "Кресты-2" в Колпино

Сообщество Gulagu.net опубликовало заявление о пытках в так называемых «пресс-хатах» в СИЗО «Кресты-2» в Колпино со ссылкой на свидетельства источников.

По словам правозащитников, в СИЗО есть три такие камеры. Арестанты в них по поручению оперативников пытают, избивают, насилуют, вымогают деньги у других заключенных, принуждают из к написанию явок с повинными, самооговору и оговору третьих лиц, отказу от жалоб, утверждается в заявлении.  Живущие в «пресс-хатах», по словам источников, носят майки с надписью «Актив УФСИН ЕДИН», их снабжают мобильными телефонами, битами, домашней едой, создают им льготные условия содержания в обмен на подобные «услуги».

К заявлению прикреплены фото и видео пыток и их следов. Правозащитники утверждают, что «пресс-хаты» действуют по указанию замначальника СИЗО по оперативной работе Никиты Ильина и начальника СИЗО Владимира Ивлева под контролем начальника главного оперативного управления ФСИН Евгения Гнедова и первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко в разговоре с «Говорит Москва» заявил, что служба начала проверку, и в случае ее подтверждения нарушители «тут же пойдут под суд».

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14:15    
Стены новые, порядки старые. Они по-другому не умеют, привыкли.

13:59    
Мусора есть мусора, первые беспредельщики.

Страница 1-ая (всего: 1)
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