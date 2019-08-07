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Новости

13:02

У тезки ведущей "России 1" Наили Аскер-заде нашли недвижимость на 3 млрд рублей

фото ЗакС политика У тезки ведущей "России 1" Наили Аскер-заде нашли недвижимость на 3 млрд рублей

Издание «Проект» обнаружило у полной тезки ведущей канала «Россия 1» Наили Аскер-заде недвижимость на 3 млрд рублей.

По данным издания, год назад женщина приобрела участок размером почти 43 тысячи кв. м. рядом с госдачей «Барвиха-4» в Подмосковье, где жили Михаил Горбачев и Борис Ельцин. По документам участок имеет статус «для индивидуального жилищного строительства». Стоимость этого участка оценили в 2,8 млрд рублей. Сама Аскер-заде заявила, что это не ее участок.

Издание насчитало у Аскер-заде несколько квартир: купленную в 2011 году квартиру площадью 228 кв.м., покупку соседней, площадью 155 кв. м. в 2014-м. Общую стоимость этих квартир оценивают примерно в 300 млн рублей. В публикации утверждается, что общая стоимость недвижимого имущества Аскер-заде может составлять почти 3 млрд рублей.

Аскер-заде упоминалась в списке участников Международного инвестиционного форума в Сочи в 2015 году как помощница президента-председателя банка ВТБ – Андрея Костина, пишет издание. По данным расследования, первую квартиру ей подарил тезка руководителя кипрской «дочки» ВТБ Кирилл Зимарин. Утверждается, что собственником второй квартиры Аскер-заде был сначала сам банк ВТБ, а потом она перешла в собственность оффшора. По данным издания, присутствовало имя Аскер-заде и в списке сотрудников En+, сама она работу и там, и в ВТБ отрицает.

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15:29    
14.33
У вас он не очень. Но в Крестах как знать-как знать.

14:33    
У заде хороший зад.

13:39    
"Не насосала, а подарили"

Страница 1-ая (всего: 1)
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