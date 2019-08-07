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Муниципал

13:00

Петербургская ИКМО подала иск против ЦИК из-за жалоб "яблочников"

фото ЗакС политика Петербургская ИКМО подала иск против ЦИК из-за жалоб "яблочников"

Избирательная комиссия МО "Введенский" 6 августа 2019 года подала иск против Центральной избирательной комиссии РФ, следует из данных картотеки Верховного суда РФ.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания 7 августа ЦИК прокомментировала иск: 

- Есть избирательные комиссии, которые отказывают в регистрации кандидатам после решения суда по третьему кругу. Есть одна комиссия - МО Введенский, которая подала и на нас в суд. Я сразу вспомнила басню про Моську, - заявила Памфилова. 

Муниципальный избирком требовал оспорить постановление ЦИК РФ, по результатам которого Центризбирком аннулировал решение Городской избирательной комиссии Петербурга об отказе в регистрации двум кандидатам в мундепы от "Яблока" Павлу Калайдину и Павлу Хусу. 

31 июля Центральная избирательная комиссия в своем решении потребовала, чтобы ГИК зарегистрировал Хусу и Калайдина кандидатами в мундепы в МО "Введенский". 

Суд посчитал, что интересы ИКМО в данной претензии не затронуты и не принял жалобу избиркома, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Верховного суда. 

Елена Владыкина

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15:17   николай  
Да... Не ожидал от Памфиловой. Такие хамство и снобизм. Типа она слон, а икмо собачонка. Типа они там в ЦИКе непогрешимые, и в суд на них ни-ни. А сама на МосГорИзбирком боится тявкать. Но хамить-то так зачем? Превратилась в Эллочку-людоедку.

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