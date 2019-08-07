В Москве анонсировали очередной фестиваль в день протестов, музыканты отказываются

На сайте парка Горького появился анонс музыкально-гастрономического фестиваля Meat&Beat, запланированного на 10-11 августа. В эти дни в Москве запланированы новые акции протеста в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

На сайте сообщается, что в течение целого дня посетителей ждут мясные блюда от московских рестораторов, а субботу, 10 августа, состоит «грандиозный концерт» с участием ряда исполнителей.

Однако не все музыканты согласны на участие. Так, группа OQJAV сообщили, что информация об их выступлении в этом мероприятии «не соответствует действительности», а «КУРАРА» - что им предложили выступить на фестивале, но музыканты отказались. У других исполнителей – «Градусы», Клава Кока, Amchi, MANIZHA, Егор Крид, Полина Гагарина – информации о выступлениях 10 августа в Москве на 14:00 нет.

На 10 августа власти Москвы согласовали акцию протеста на проспекте Сахарова. До этого состоялись две несанкционированные акции – 27 июля и 3 августа. На этих митингах правоохранители действовали жестко, применяя спецсредства. В общей сложности были задержаны свыше 2300 человек, девять арестованы по делу о массовых беспорядках, около сотни пострадали от действий силовиков.

Это не первый раз, когда за считанные дни до митинга объявляют крупный фестиваль с музыкой и едой. Накануне акции 3 августа мэрия Москвы анонсировала «Шашлык Live» - и тогда тоже некоторые заявленные группы дали понять, что не собираются на нем выступать.