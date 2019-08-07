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14:39

Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

фото ЗакС политика Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

Пресс-секретарь избирательного штаба врио губернатора Петербурга Александра Беглова Сергей Кормилицын заявил, что Беглов лично примет участие во всех предвыборных дебатах, передает «Интерфакс».

Ранее Беглов объявил о своем намерении участвовать дебаты на своей страничке во «ВКонтакте». При этом он прикрепил опрос, стоит ли ему это делать. Первые дебаты состоятся в эфире ВГТРК 13 августа. Кроме Беглова, в них примут участие другие кандидаты в губернаторы Петербурга – Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко.

Прессе нечасто удается задать вопросы Беглову. В марте он спешно покинул заседание Совета по наследию, объявив его сразу после своего выступления закрытым. После этого Беглов поехал в пирожковую на Московском проспекте, которая была под угрозой закрытия.

В мае Беглов ушел от общения с журналистами в пресс-центре ТАСС при презентации кадрового проекта «Мой город - мои возможности». В начале мероприятия организаторы обещали, что Беглов ответит на все вопросы журналистов, но в последний момент он покинул пресс-центр, сославшись на плотный график.


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15:09    
Ещё одна пародия на "Убить Дракона" Шварца. "Это хуже народа, это лучшие люди города"; "– Бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз, пожизненно."; "– Ты мне скажи, может Ланселот убить Дракона или нет?
– Может..., но не Ланселот..., и не Дракона..., и не убить..."; "– Не хочешь, папа, по-человечески?
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