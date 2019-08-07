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14:59

Амосов: Угроза снятия работает на имидж Бортко

фото ЗакС политика Амосов: Угроза снятия работает на имидж Бортко

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов заявил на брифинге, что угроза снятия с выборов его оппонента от КПРФ Владимира Бортко способствует повышению рейтинга последнего.

«Угроза снятия пока работает на повышение рейтинга Владимира Бортко. Образ гонимого у нас хорошо воспринимается в обществе. Но я не берусь комментировать юридические аспекты дела», - заявил Амосов. Сам он уверен в том, что лично не нарушил ни одной нормы избирательного законодательства.

Накануне Горизбирком вынес Бортко предупреждение по жалобам на нарушения авторских прав. Среди признанных нарушением пунктов – публикация стихотворения Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака «Если» в предвыборной газете «Рабочая».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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