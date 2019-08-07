В Москве популярным музыкантам запретили выступать на согласованном протестном митинге

Очередная акция протеста в столице за честные выборы, назначенная на 10 августа и санкционированная мэрией, пройдет без ранее ожидавшего участия в ней таких музыкантов, как IC3PEAK, "Кровосток" и Face. Информацию подтвердил в своем же СМИ издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, являющийся одним из организаторов митинга на проспекте Сахарова.

О запрете объявил чиновник по имени Василий Олейник, никак не объяснив принятое решение.

Организаторы мероприятия намерены добиваться отмены утвержденного запрета.

Акция, как и все крупные столичные акции последнего времени, будет затрагивать болезненную тему выборов в Мосгордуму, до которых не допустили 57 независимых кандидатов. Митинги и шествия последних двух недель, в отличие от демонстрации 10 августа, не согласовывались с чиновниками и поэтому жестоко разгонялись сотрудниками силовых структур.

Напомним, что осенью 2018 года по стране прокатилась волна запретов на выступления популярных среди молодежи музыкантов. Некоторые из них даже успели ненадолго оказаться в местах заключения.