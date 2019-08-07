Штаб Навального снял видео о предвыборных подарках муниципалов Народного

Администрация муниципального образования «Народный» разместила контракт на закупку 770 подарочных наборов для первоклассников на сумму более 836,5 тысяч рублей, рассказал петербургский штаб Навального в своем видеосюжете.

По мнению «навальнистов», муниципалы преследуют корыстные цели, так как в семи школах округа работают кандидаты от «Единой России».

- Знаете, на что это похоже? На подкуп избирателей за бюджетный счет. Запрет на это четко обозначен в законе о выборах. И ответственность предусмотрена – штраф до 40 тысячи рублей для должностных лиц, - сообщил начальник штаба Александр Шуршев. – Единороссы уверены, что родители первоклашек променяют свои голоса, будущее своего округа и своих детей на какие-то пеналы и ручки.

Также он обратил внимание на то, что в пяти школах муниципального образования расположено 14 избирательных комиссий, а 59 членов комиссий – сотрудники школ, то есть подчиненные кандидатов-единороссов.

Кроме того, по словам Шуршева, председатель ИКМО «Народный» Анна Дрозд работает заместителем главы местной администрации «Народного» Вадима Бушина, который сам идет на выборы в этом округе от «Единой России».

ЗАКС.Ру не удалось получить оперативные комментарии у Бушина и главы МО «Народный» Дениса Соловьева. Обоих не оказалось на рабочих местах.

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