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16:52

Британская полиция не смогла доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

фото ЗакС политика Британская полиция не смогла доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

Правоохранительные органы Великобритании выступили с признанием в том, что за почти полтора года с момента отравления бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери расследователям не удалось найти следов прямой причастности к этому злодеянию центральной российской власти. Ссылаясь на англоязычные источники, информацию приводит сайт радиостанции "Свобода".

"Мы офицеры полиции, и поэтому мы должны исходить из доказательств. Было много предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на знаниях экспертов о России. Я должен опираться на доказательства", - цитируются слова главы контр-террористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

Международный скандал вокруг Скрипалей возник в марте 2018 года, когда экс-шпиона и его дочь Юлию нашли на скамейке возле собственного без сознания. Попавшим в кому, им удалось выжить. Утверждается, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР или РФ, и что от гибели эмигрантов спас дождь, который снизил концентрацию яда, намазанного на дверную ручку. В совершении преступления подозревают людей, причастных к службе внешней разведки - Александра Петрова и Руслана Боширова (это их ненастоящие имена). Они свою вину не признают, уверяя, что ездили в Солсбери полюбоваться местным собором. Между тем, британские полицейские объявили о готовности предъявить им официальные обвинения.

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