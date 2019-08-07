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17:19

Протестуя против переезда СПбГУ в Шушары, Резник обратился к Медведеву

фото ЗакС политика Протестуя против переезда СПбГУ в Шушары, Резник обратился к Медведеву

Депутат петербургского парламента Максим Резник, выступающий против переноса кампуса СПбГУ в Пушкинский район города, отправил посвященные проблеме обращения премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе ФАС Игорю Артемьеву и руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину. Тексты этих документов опубликованы на персональном сайте депутата. Резника, в числе прочего, смущает то, что студентам и преподавателям на дорогу придется тратить по четыре часа в день.

Резник предлагает рассмотреть для сохранения зданий университета на Васильевском острове идею их размещения на новых намывных территориях на Морской набережной или же в промзоне на Уральской улице.

"Студенты должны впитывать культуру нашего прекрасного города, а город повысит научный и образовательный уровень жителей при нахождении мест приложения труда и отдыха студентов и профессорско-преподавательского состава в центральной части города. Развитие Университета на Васильевском острове повысит престиж и влияние нашей страны в мире", - пишет парламентарий.

Появление единого кампуса петербургского университета ожидается в Шушарах. Участок между Колпинским, Московским и Ям-Ижорским шоссе несколько лет назад передали главному городскому вузу в бессрочное пользование.


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18:55    
Вполне разумное предложение. Почему СПбГУ надо загонять в Шушары, а на намывных территориях лепить высотную коммерческую застройку?

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