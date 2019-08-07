Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:47

Чиновницам в Псковской области запретили ходить на работу в мини-юбках

фото ЗакС политика Чиновницам в Псковской области запретили ходить на работу в мини-юбках

В администрации Псковской области утвердили документ, вводящий дресс-код для сотрудников учреждения. Теперь они должны одеваться более "сдержанно", сообщает ресурс "Псковская лента новостей". Документ подписан заместителем губернатора региона Верой Емельяновой.

Помимо того, что отныне чиновникам из администрации нельзя выглядеть "неопрятно", мужчинам настоятельно не рекомендуется даже в жару носить бриджи, а женщинам - мини-юбки, короткие платья и "излишне узкие" брюки.

Согласно новейшей инструкции, госслужащим также не следует появляться на работе в одежде с "вызывающими" принтами и надписями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:18 Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета

19:17 Мутко доволен качеством строительства в Ленинградской области

18:42 ГИК намерен обсудить позицию Памфиловой по голосованию в Псковской области

18:23 Вишневский рассказал о том, при каком условии взял бы подписи единороссов

18:10 Муниципал: МО «Невский округ» временно возглавил самовыдвиженец Коньков

17:47 Чиновницам в Псковской области запретили ходить на работу в мини-юбках

17:19 Протестуя против переезда СПбГУ в Шушары, Резник обратился к Медведеву   1

16:52 Британская полиция не смогла доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей

16:21 По политическим соображениям Артемий Лебедев эмигрировал из России   3

16:00 Муниципал: Штаб Навального снял видео о предвыборных подарках муниципалов Народного

15:54 В Москве популярным музыкантам запретили выступать на согласованном протестном митинге

15:36 Кузбасс и Петербург свяжет прямое авиасообщение

14:59 Амосов: Угроза снятия работает на имидж Бортко   3

14:46 Муниципал: Кандидатка в мундепы от «Коммунистов России» требует признать, что она живет в городе-герое Ленинграде   1

14:39 Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru