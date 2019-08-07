МО «Невский округ» временно возглавил самовыдвиженец Коньков

Муниципальный совет МО «Невский округ» на состоявшемся 2 августа внеочередном заседании отправил в отставку главу муниципалитета Алексея Самойленко и поручил временно исполнять его обязанности депутату-самовыдвиженцу Павлу Конькову. Оба решения опубликованы на сайте муниципалитета.

Решение об отставке руководителя было принято после обращений врио губернатора Петербурга Александра Беглова к совету и лично к Самойленко. В них градоначальник указал, что глава МО не исполнил обязанности, предусмотренные законом «О противодействии коррупции». Об этом, по словам Беглова, стало известно в результате проверки сведений о личных доходах, расходах и имуществе Самойленко, опубликованных на сайте Невского округа.

Отметим, что ранее Коньков был заместителем главы. Его полномочия на новой должности продлятся до 8 сентября, когда в Невском округе, как и в большинстве других муниципалитетах Петербурга, состоятся выборы в органы местного самоуправления.

На новые выборы Коньков пошел по спискам «Единой России». Отстраненный глава Самойленко зарегистрировался кандидатом-самовыдвиженцем.

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