ГИК намерен обсудить позицию Памфиловой по голосованию в Псковской области

В Горизбиркоме намерены рассмотреть рекомендацию главы ЦИК Эллы Памфиловой, выступившую против проведения голосования на губернаторских выборах в Псковской области. Информацию об этом оставшиеся анонимными чиновники подтвердили "Фонтанке", не вдаваясь в какие-либо подробности.

"Петербургская комиссия обязательно прислушается к позиции председателя ЦИК, подготовит все аргументы и рассмотрит данный вопрос", - рассказал источник.

Отметим, что о своем неприятии "дачного голосования" Памфилова публично высказалась как минимум во второй раз.

Чуть ранее 7 августа стало известно о том, что петербургский ГИК не желает распроститься с идеей организации голосования на территории Псковской области.