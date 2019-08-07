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Муниципал

19:18

Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета

фото ЗакС политика Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета

Зарегистрированная кандидатка в муниципальные депутаты МО «Лиговка-Ямская» от партии «Яблоко» Анна Камолина сообщила ЗАКС.Ру, что не может оплатить печать своих агитационных материалов, так как на ее счет был наложен запрет дебетования.

Виртуальный помощник Сбербанка по просьбе Камолиной прислал ей номер указания избирательной комиссии МО «Лиговка-Ямская» от 22 июля, согласно которому счет кандидатки заблокировали. ЗАКС.Ру не удалось найти документ под таким номером среди решений ИКМО, опубликованных на сайте муниципалитета. Дозвониться до комиссии тоже не получилось.

Камолина получила удостоверение кандидата в мундепы со второго раза. 6 июля ИКМО отказала ей в регистрации. Но после рассмотрения жалобы «яблочницы» в Горизбиркоме, комиссия приняла решение зарегистрировать кандидатку. По словам Камолиной, ее пригласили на заседание ИКМО 22 июля, однако в этот день кворума в комиссии не было – собралось только четыре члена – и решение о регистрации приняли на следующий день, 23 июля.

- Решение о регистрации 22 июля они принять не смогли из-за отсутствия кворума. А принять решение о блокировке моего избирательного счета в тот же день они смогли, кворум был, - удивилась представительница «Яблока».

Кандидатка утверждает, что в ИКМО ей отказались выдать копию или оригинал указания о блокировке. Однако в Сбербанке этот документ предоставили. Согласно ему, комиссия просила банк заблокировать счет, приложив старое решение об отказе в регистрации выдвиженки, вынесенное 6 июля.

- Когда я после Сбербанка зашла в ИКМО с этой бумажкой, председатель сказала, что они типа по ошибке отправили ее в банк, - добавила Камолина.

Она также отметила, что подобные проблемы возникли еще как минимум у одной представительницы «Яблока» Елены Варагиной, также баллотирующейся в депутаты МО «Лиговка-Ямская».

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