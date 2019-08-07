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19:17

Мутко доволен качеством строительства в Ленинградской области

фото ЗакС политика Мутко доволен качеством строительства в Ленинградской области

Курирующий строительную сферу вице-премьер федерального правительства Виталий Мутко положительно оценил темпы и масштабы жилого строительства в Ленинградской области.

"Строительный комплекс <...> работает очень неплохо. Объем строительства достаточно высокий. Учитывая изменения, которые произошли - переход на проектное финансирование - отрасль справляется с этим", - цитирует его суждение ТАСС.

Вспомнил чиновник, однако, и о жилых комплексах, в которых купили квартиры недовольные дольщики и которые планируют достроить при тщательном контроле различных служб. "Сложных" домов в регионе Мутко насчитал 160.

"Совместно с правительством области и фондом защиты прав дольщиков федеральным мы начнем системную работу по достройке этих проблемных домов", - заверил журналистов вице-премьер.

В течение 2019 года в области успели ввести в эксплуатацию 1,4 млн квадратных метров жилья и до следующего года введут еще 2,4 млн квадратных метров.

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