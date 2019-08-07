Шульман надеется, что Росгвардию прекратят использовать на митингах

Политолог и член президентского Совета по правам человека Екатерина Шульман, комментируя последние несанкционированные акции и свои визиты в спецприемники, рассказала, что жалобы арестантов касаются, как правило, только сотрудников Росгвардии. На полицейских, участвовавших в задержаниях и "принимавших" людей в отделах, почти никто не сердит. Это, по мнению ученого, стало очередным аргументом в пользу того, что на мирных акциях гражданского протеста росгвардейцам, простыми словами, делать нечего и работать им там не следует.

"Росгвардию хорошо исключить из всякого патрулирования наших городов, потому что по закону их права и возможности гораздо шире, чем у МВД. Они предназначены, вообще, для другого. Вся власть в городе — ГУВД Москвы!", - шутливо высказалась она в авторской радиопрограмме.

Учитывая то, что в Росгвардии как неком подобии внутренних войск юноши могут проходить срочную службу, им зачастую, по наблюдениям Шульман, элементарно не хватает знаний и опыта для адекватных ситуации действий.

"Это могут быть люди, не понимающие, что такое сопротивление, что такое неправомерные действия, каковы их собственные правовые возможности, что они могут делать, чего они делать не могут. Поэтому они ведут себя как-то вот дико", - считает член СПЧ.

На запрещенной акции 27 июля за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов задержали свыше 1300 человек, на аналогичной акции 3 августа - свыше 800 человек.