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20:30

Активисты Центрального района жалуются на пьяных дворников из Тывы

фото ЗакС политика Активисты Центрального района жалуются на пьяных дворников из Тывы

Гражданские активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", рассказали общественности об одной из проблем, которая становится все заметнее и опаснее для повседневной жизни их и их соседей. Речь идет о дворниках из республики Тыва, которых с некоторых пор полюбили принимать на работу ЖКС и которые отличаются своим пристрастием к алкоголю, все чаще выражающимся в асоциальном поведении. Утверждается, что даже когда их увольняют за нарушение режима, проблема толком не исчезает, потому что хорошо ориентирующиеся на местности уволенные начинают бродяжничать и приставать к людям.

"Когда тепло - спят на скамейке, кусты используют как туалет, помойку - как источник еды и банок для сдачи. Когда холодно, спят в парадных и подвале, где вообще-то посторонним находиться нельзя. Но доступ во двор и подвалы у них есть, ведь их земляки еще работают у нас дворниками. В пьяном виде они бывают агрессивны, жильцы связываться с ними боятся", - говорится в сообщении в социальной сети.

Активисты уверяют, что бывшие и действующие чернорабочие из Тывы пьют "по-черному" и что, в частности, стали завсегдатаями нежилых помещений внутри дома купца Овсянникова на Херсонской улице.

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