Активисты Центрального района жалуются на пьяных дворников из Тывы

Гражданские активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", рассказали общественности об одной из проблем, которая становится все заметнее и опаснее для повседневной жизни их и их соседей. Речь идет о дворниках из республики Тыва, которых с некоторых пор полюбили принимать на работу ЖКС и которые отличаются своим пристрастием к алкоголю, все чаще выражающимся в асоциальном поведении. Утверждается, что даже когда их увольняют за нарушение режима, проблема толком не исчезает, потому что хорошо ориентирующиеся на местности уволенные начинают бродяжничать и приставать к людям.

"Когда тепло - спят на скамейке, кусты используют как туалет, помойку - как источник еды и банок для сдачи. Когда холодно, спят в парадных и подвале, где вообще-то посторонним находиться нельзя. Но доступ во двор и подвалы у них есть, ведь их земляки еще работают у нас дворниками. В пьяном виде они бывают агрессивны, жильцы связываться с ними боятся", - говорится в сообщении в социальной сети.

Активисты уверяют, что бывшие и действующие чернорабочие из Тывы пьют "по-черному" и что, в частности, стали завсегдатаями нежилых помещений внутри дома купца Овсянникова на Херсонской улице.