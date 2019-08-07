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20:40

Противостояния в “Сампсониевском”

 

Подставные очереди, “тайные выборы”, отказы в регистрации по надуманным причинам и бесконечные суды - оппозиция сравнивает муниципальные выборы в “Сампсониевском” с междоусобной войной и считает, что “Единая Россия” в борьбе за депутатские места задействовала “все административные ресурсы”.

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На выборы в МО “Сампсониевское” по двум избирательным округам на 10 мест с начала кампании претендовали 46 кандидатов. Почти половину отсеяли еще на этапе регистрации. За бортом осталась и действующая глава муниципалитета Наталия Карфополитская вместе со своей командой. 

Новые единороссы заменили старых 

Руководитель муниципалитета Наталия Карфополитская и еще четверо действующих мундепов пошли на выборы самовыдвиженцами, хотя в прошлом созыве избрались от “Единой России”. Им пришлось отказаться от поддержки партии после проигрыша муниципальных праймериз “Единой России”, который, как говорят, мог стать следствием конфликта Карфополитской и действующего главы Выборгского района Валерия Гарнеца.  

Видимые проблемы у действующих муниципалов “Сампсониевского” начались практически сразу после ухода из ЗакСа вице-спикера Сергея Анденко, который, по слухам, курировал муниципалитет и конфликтовал с действующим спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. В 2016 году Анденко не подал документы на участие в выборах в ЗакС. 

В 2017 году совет МО “Сампсониевского” самостоятельно избрал состав избиркома на предстоящие муниципальные выборы. Городская избирательная комиссия идею не оценила и через суд расформировала ИКМО.  Еще через несколько месяцев Контрольно-счетная палата начала проверку закупок муниципалитета и обнаружила нарушения на 60 млн рублей.  

В июне 2019 года Карфополитская вместе со всей командой проиграла муниципальные праймериз “Единой России”. В итоге на выборы глава МО и еще четыре депутата пошли самовыдвиженцами. 

После проигрыша праймериз действующие муниципальные единороссы на выборах столкнулись с теми же проблемами, что и оппозиция.

Единороссы попали в свои ловушки

Избирательная комиссия МО “Сампсониевское” с самого начала кампании оказалась в числе скандальных. Избирком утаил от самовыдвиженцев и оппозиции информацию о принятии решения о дате выборов. Потом независимые кандидаты не могли подать документы в ИКМО из-за подставных очередей и непонятного графика работы избиркома. Миновать фейковые очереди лично пыталась Наталия Карфополитская вместе со своими сподвижниками, но безрезультатно. 

Кандидаты пытались разными способами обратить внимание на ситуацию с выборами в “Сампсониевском”. Так, участники выборов в один день  непрерывно переходили дорогу у администрации Выборгского района, стараясь в рамках закона изобразить перекрытие проспекта. Но в итоге вместо регистрации кандидатами в мундепы на Романа Максимова, Владимира Первовского и Наталью Баринову завели дело об административном правонарушении.  

Кандидат в мундепы от КПРФ Виктор Виленский в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что Карфополитская со своей командой одни из первых подали документы на регистрацию, но не взяли в ИКМО соответствующую расписку. Позже избирательная комиссия сообщила, что действующие депутаты “Сампсониевского” якобы вообще не сдали ни одного документа. 

По словам Натальи Бариновой, с самого начала кампании независимые кандидаты просили, чтобы Карфополитская передала полномочия избиркома в ТИК №22. 

Мы понимали, что будут проблемы с регистрацией. Карфополитская подписала решение совета депутатов о передаче полномочий от ИКМО в ТИК, когда сама не смогла сдать документы на регистрацию, - рассказала Баринова. 

После передачи полномочий в ТИК кандидаты от оппозиции и действующие мундепы смогли подать документы на регистрацию, но получили отказы по разным причинам.  Например, самовыдвиженцу Роману Максимову отказали, признав недействительными часть подписей в поддержку кандидата.  ТИК не понравилось, что в подписных листах у адресов, где проживают избиратели,  появились литеры, которых члены избиркома не нашли в некой базе. “Яблочнику”  Владимиру Первовскому отказали из-за того, что он якобы не принес в ТИК извещение о партийной конференции. 

- Я отдал извещение лично председателю ИКМО. Получил от нее расписку, а процесс снял на камеру. Позже председатель написала другую расписку, в которой говорится, что она ничего от нас не получала, - рассказал Первовский.  

Вместе с оппозицией отказы в регистрации получила команда Карфополитской. ТИК признал их подписи недействительными - подписи поставили избиратели из другого округа. Горизбирком согласился с доводами ТИК и отказал в жалобе главе муниципалитета и ее команде.  

Карфополитская, отвечая 18 июля на вопрос ЗАКС.Ру о том, существует ли другая команда потенциальных мундепов, которая старается не допустить до выборов действующий совет депутатов, заявила

- Я думаю, что любой нормальный человек сделает соответствующие выводы.

По словам Первовского, действующие муниципалы попали в собственную ловушку, так как незадолго до кампании “перенарезали” округа в муниципалитете и в итоге могли перепутать адреса.

Активистка Наталья Баринова не верит, что действующие депутаты могли попасть в собственную ловушку: 

- Я не верю, что она сдала неправильный пакет документов. Не может быть такого, что она не собрала 16 подписей. Это просто бред. 

Оппозиция попала под раздачу 

Оппозиция пожаловалась на ТИК в Горизбирком, и тот отправил документы кандидатов на повторное рассмотрение, во время которого участников выборов зарегистрировали. После регистрации оппоненты независимых кандидатов подали иски против них. На данный момент через суд с выборов сняли Наталью Баринову, Виктора Виленского, “яблочников” Тимофея Петрова и Константина Кретинина. 

Команда главы МО Наталии Карфополитской тоже, вероятно, уже не будет участвовать в муниципальных выборах. Кандидаты попытались в суде доказать, что им незаконно отказали в регистрации. Однако районный суд не удовлетворил требования мундепов. 

Некоторые участники выборов в МО “Сампсониевское” считают, что они попросту попали в этот конфликт между членами партии “Единая Россия”. 

- Мы попали в самое пекло из-за разборок внутри “Единой России”, - писал “яблочник” Владимир Первовский. 

Кандидат в мундепы от КПРФ Ольга Виноградова тоже считает, что, в первую очередь, они стали свидетелями “войны” против команды Карфополитской. По её мнению, за происходящим может стоять “[глава администрации Выборгского района Валерий] Гарнец с [замглавы администрации Виктором] Полуниным, а, вероятнее всего, [за ними] стоит [спикер ЗакСа Вячеслав] Макаров”. 

Виноградова уверена, что “Единая Россия” пустила “все свои административные ресурсы” на выборы. В итоге многочисленные скандалы в ИКМО “Сампсониевское”, которые больше связаны с конкуренцией внутри партии,  влияют на оппозицию. Из-за конфликта единороссов независимые кандидаты, по их мнению, потеряли время, которое могли бы потратить на агитацию и работу с местными жителями. 

- Какая, к черту, агитация? Тут военные действия. Если ситуация таким образом пойдет, то мы просто не будем участвовать. Это же не честные выборы. Смысл в этом участвовать?

Однопартиец Виноградовой Виктор Виленский уверен, что ситуация в “Сампсониевском” связана не только внутрипартийной борьбой. По его словам, с выборов снимают любых кандидатов, которых считают конкурентами “Единой России”. 

Наталья Баринова также уверена, что в выборах в МО “Сампсониевское” участвовать будут только “нужные” для районной администрации люди.

- Они оставляют конкретно тех людей, которые являются или “Единой Россией”, или связаны с ней, - считает Баринова. 

Редакция ЗАКС.Ру не располагает комментарием Наталии Карфополитской о ситуации с выборами в МО “Сампсониевский”. Корреспондент ЗАКС.Ру пытался связаться с Карфополитской. Во время телефонного разговора она заявила, что находится в суде и не готова отвечать на вопросы. Затем несколько раз не ответила на звонки. С другими кандидатами из ее команды связаться тоже не удалось. Часть из них оказалась в отпуске или не ответила на вопросы редакции. 

Елена Владыкина


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