Оперативники проводят обыски у троих сотрудников ФБК

Представители правоохранительных органов проводят следственные мероприятия у троих работников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального - Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, уведомляет Telegram-канал "Апология протеста". Предположительно, обыски могут быть связаны с уголовным дело о легализации средств (ст. 174 УК РФ).

"Помазуев мне звонил уже с телефона следователя, но звонок оборвался. Я сейчас еду к Замятину, они ждут меня и пока не ломают дверь", - уточнил некоторые детали проводимых мероприятий адвокат "Апологии протеста" Федор Сирош в беседе с "МБХ медиа".

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей". По версии следователей, начиная с 2016 года до конца 2018 года граждане, якобы имеющие отношение к ФБК, получали от "третьих лиц" денежные средства, доподлинно зная, что они получены преступным образом. Дело возбуждено по самой тяжкой, 4-й части 174 статьи, по которой наказание - до 7 лет лишения свободы.