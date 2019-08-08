Бывший следователь желает добиться возбуждения уголовного дела в отношении Сталина

Экс-следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Игорь Степанов уверен, что в отношении бывшего советского вождя Иосифа Сталина следует возбудить уголовное дело и таким образом не только расследовать, но и доказать его причастность к массовым человеческим убийствам, делится "Коммерсант".

В своем заявлении, поданном и в Генпрокуратуру, и в Следком, Степанов упоминает приказ НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Там, в частности, дан приказ расстрелять почти 83 тысячи граждан и еще свыше 193 тысяч человек отправить в лагеря. Постановление о придании документу легитимной силы подписано членами Политбюро и секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным.

С связи с вышеизложенным, по мнению Степанова, Сталина следует признать "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан". Отмечается, что около 20 родственников бывшего следователя - в основном, религиозные деятели - были репрессированы при Сталине.

"СКР направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область", - поделился с "Коммерсантом" Степанов. В свою очередь следователи ивановского СУ СКР отказались принимать заявление и проводить процессуальную проверку, уточнив, что экс-коллега не сообщил "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях бывшего генсека. Степанов обжаловал отказ в областной прокуратуре, осуществляющей надзор за работой следователей. Однако зампрокурора Евгений Романовский нарушений не увидел.

Степанов обжаловал и этот ответ. В будущем он намеревается дойти, если потребуется, и до ЕСПЧ.

"Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого - СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина. Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник", - резюмировал Степанов.