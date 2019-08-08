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9:53

Бывший следователь желает добиться возбуждения уголовного дела в отношении Сталина

фото ЗакС политика Бывший следователь желает добиться возбуждения уголовного дела в отношении Сталина

Экс-следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ Игорь Степанов уверен, что в отношении бывшего советского вождя Иосифа Сталина следует возбудить уголовное дело и таким образом не только расследовать, но и доказать его причастность к массовым человеческим убийствам, делится "Коммерсант".

В своем заявлении, поданном и в Генпрокуратуру, и в Следком, Степанов упоминает приказ НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Там, в частности, дан приказ расстрелять почти 83 тысячи граждан и еще свыше 193 тысяч человек отправить в лагеря. Постановление о придании документу легитимной силы подписано членами Политбюро и секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным. 

С связи с вышеизложенным, по мнению Степанова, Сталина следует признать "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан". Отмечается, что около 20 родственников бывшего следователя - в основном, религиозные деятели - были репрессированы при Сталине.

"СКР направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область", - поделился с "Коммерсантом" Степанов. В свою очередь следователи ивановского СУ СКР отказались принимать заявление и проводить процессуальную проверку, уточнив, что экс-коллега не сообщил "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях бывшего генсека. Степанов обжаловал отказ в областной прокуратуре, осуществляющей надзор за работой следователей. Однако зампрокурора Евгений Романовский нарушений не увидел.

Степанов обжаловал и этот ответ. В будущем он намеревается дойти, если потребуется, и до ЕСПЧ.

"Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого - СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина. Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник", - резюмировал Степанов.

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11:55    
Тема Сталина будет тем больше педалироваться, чем ближе будет идти дело к выборам. Сталин давно умер, а живым надо решать современные проблемы. Например, проблему власти олигархов, манипулирующих "вертикалью власти". Проблему сосредоточения почти всей собственности страны в руках 1 процента населения. Или проблему произвола властей на всех уровнях и бесправия граждан. Или - отсутствия полноценной судебной ветви власти в России. А нам навязывают дискуссии о прошлом, напрямую не влияющем на современную действительность.

11:43    
У бывшего следователя маленькая пенсия и он решил подзаработать ? Сколько же сейчас таких ушлых , делающих деньги на костях !

11:05    
10:46 Ленд Лиз составлял менее одного процента производимого в СССР во время войны, а Сталин молодец, в условиях войны сумел перевезти производство с захватываемых территорий и наладить на новом месте! К сведению, Ленд Лиз стали поставлять только тогда, когда было точно понятно, что Советский Союз одерживает победу и США начали поставки в расчете, что потом по итогам войны примут участие в разделе территорий

11:04    
10:46. Война-это сплошная цепь побед и поражений, но всё определяет ИТОГ, РЕЗУЛЬТАТ войны!!! А у Сталина он ВЫДАЮЩИЙСЯ! Поражения были и у Петра, и Кутузов, в отличие от Сталина, сдал Москву, после сдачи сгоревшая до тла, и разгром царской России в Крымской, Японской войнах, 1МВ и тд. Читаешь антисталинистов и понимаешь, какие же они моральные уроды К примеру, перманентно талдычат об отстплении Красной Армии 1941 г., но ни слова, о темпах отступления фашистов 1944, которые были в 2 раза, чем у красноармейев 1941. К примеру, в ходе операции "Багратион" немцы драпали так быстро, что за 10 суток в глубину фронта оставили почти 300 километров(!!!!!!!!!!!!), и в котлы попадали очень часто, не считая даже Сталинградский(300 тысяч фашистов)!!!!! Помните позорный прогон 60 тысяч пленных фашистов по Москве, 40 тысяч по Киеву...Все они были из котлов!

10:46    
Сталин кстати в остальном плох и как полководец и как политик. Стратегический провал при начале войны, тактический при окружении под Киевом, все эти атомные сохи - за счет окончания первой мировой и гражданской, а точнее расцвета в Неп. Весь этот рост был нивелирован репрессиями 37 г. Власть от советов перешла к партии, началась диктатура. Дальше его били всю войну, кроме разве что Москвы и то потому что начался ленд-лиз.

10:31    
Антисталинисты в массе своей совершенно никчемные люди, ничего в жизни серьёзного не добившиеся, потому ГЕНИЙ, ВЕЛИЧИЕ, грандиозные результаты и победы Сталина их тотально бесят... И они маниакально начинают клеветать на него, совершенно не принимая во внимание причины принятия тех или иных решений Сталиным!

10:21    
Ну Магницкого судили посмертно,непонятно за что кстати.
Единственно что было хорошего в Сталине - это ответственность руководителей. Поезда ходили не вовремя - начальника расстреляли. Атлант пожал плечами - атланта расстреляли. Второй начальник тоже начал пожимать - тоже расстреляли. При четвертом начальнике поезда стали ходить вовремя.
А массовые убийства это безусловно преступление.

10:17    
Грустно от того, что у нас сегодня власть за 10 лет не может отстроить сгоревшую или пострадавшую от наводнения деревеньку где-нибудь в Сибири, а Сталин всего за 4 года(!!!!!!!!!!!!!!!!!!) отстроил почти всю разрушенную страну:жильё, шахты, заводы, колхозы и тд. без всякой помощи извне и без валюты от продажи нефти и газа, выведя СССР на 2-е место в мире по ВВП! Просто в уме не укладывается, как это можно было сделать! При этом создавая крайне затратную ядерную бомбу, реактивную военную и гражданскую авиацию и тд.

10:06    
Сталин-величайший правитель нашего Отечества за всю его историю, достигший НЕВИДАННЫХ в мире(!!!!!!!!!!!!!!!) успехов в экономике, культуре и науке, демографии, военном искусстве и тд. Он отдал все силы для защиты социалистического Отечества от внешних и внутренних врагов, сохранив державу в условиях антисоветского бунта в 30-е годы, усилив её мощь и величие, разгромив фашизм, восстановив в кратчайшие сроки разрушенное войной народное хозяйство, начав осваивать космос, создав ракетно- ядерное оружие и тд. итп.!

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