На обругавшего Путина на митинге 3 августа активиста составили протокол о хулиганстве

Политический активист Дмитрий Гусев, который в ходе согласованного митинга 3 августа со сцены позволил себе оскорбительно высказаться о президенте Владимире Путине, получил на руки протокол об административном правонарушении, поделилась с "МБХ медиа" член ОНФ Екатерина Косаревская.

На руки Гусеву выдали протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах".

Прецедентом для составления административного документа послужил произнесенный со сцены спич активиста, завершившийся словами "Путин [плохой человек]".

После митинга, заявленной темой которого была поддержка недопущенных до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, Гусева задержали.