Силовики нагрянули с обыском в офис ФБК

Представители правоохранительных органов пришли с обыском в центральный офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. О следственных мероприятиях известил у себя в Twitter юрист ФБК Александр Головач, прикрепив соответствующие фотографии.

Ранее оперативники приступили к следственным мероприятиям, придя домой к четверым сотрудникам фонда.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей". По версии следователей, начиная с 2016 года до конца 2018 года граждане, якобы имеющие отношение к ФБК, получали от "третьих лиц" денежные средства, доподлинно зная, что они получены преступным образом. Дело возбуждено по самой тяжкой, 4-й части 174 статьи, по которой наказание - до 7 лет лишения свободы.