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11:44

УФАС возбудил дело из-за рекламы про "бесплатную кастрацию неверных мужей"

фото ЗакС политика УФАС возбудил дело из-за рекламы про "бесплатную кастрацию неверных мужей"

Управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении общества защиты животных «Ответ» из-за рекламы о «кастрации неверных мужей».

Поводом для возбуждения дела стала жалоба на рекламу у станции метро «Улица Дыбенко». В рекламе говорилось об акции на кастрацию животных. В ней предлагалось услуги по кастрации кота за тысячу рублей, стерилизации кошки – за 2,5 тысячи, «неверного мужа – бесплатно».

Один из заявителей счел текст рекламы «оскорбительным и унижающим человеческое достоинство». С ним согласилось подавляющее большинство экспертов ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет». Приняв во внимание мнение последних, УФАС возбудил дело по признакам нарушения п.6 ст.5 Закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений). Заседание по делу состоится 23 августа.

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