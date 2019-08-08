Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:02

Полиция предупредила мурманских "навальнистов" о недопустимости нарушений 10 августа

фото ЗакС политика Полиция предупредила мурманских "навальнистов" о недопустимости нарушений 10 августа

Мурманские правоохранители посетили дома как минимум пяти волонтеров местного штаба политика Алексея Навального: всем вручили напоминания о недопустимости нарушения закона в связи с митингом 10 августа, поделилась с "МБХ медиа" координатор штаба Виолетта Грудина.

"Я точно могу сказать про пять человек. Это люди, которые ранее участвовали в акции и были оштрафованы по части 8 статьи 20.2. С восьми утра к ним приходят полицейские, по четыре человека и один человек с камерой. Они приходят с предостережением и пытаются его вручить, заставить его подписать", - уточнила Грудина, добавив, что активнее остальных борцов с преступностью за ненарушение действующего законодательства ратует капитан Денис Мороз.

В свою очередь "навальнистка" добавила, что мурманские активисты планируют выйти в знак солидарности с митингующими за честные выборы москвичами в местный гайд-парк - там мероприятие не требует согласования.

"Это по местному законодательству. Мы не претендуем на массовость, только на солидарность. Мы сейчас думаем, чтобы написать коллективное заявление по 149 статье, препятствование проведению собрания", - подытожила Грудина.

Столичная мэрия, не без оговорок, но согласовала ещё один митинг за свободные выборы 10 августа на проспекте Сахарова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:17 Журналисты приглашают желающих прибраться на берегу Финского залива

13:10 Банковские счета ФБК и региональных штабов Навального заблокировали

12:59 В ФСИН заявили о "нарушениях выше крыши" в работе СИЗО "Кресты-2"

12:56 На военном объекте в Архангельской области прогремели взрывы и начался пожар

12:35 Леонид Волков рассказал о подробностях дела о присвоении ФБК 1 млрд рублей

12:16 BAZA заподозрила "Роснефть" в слежке за своими журналистами

12:02 Полиция предупредила мурманских "навальнистов" о недопустимости нарушений 10 августа

11:44 УФАС возбудил дело из-за рекламы про "бесплатную кастрацию неверных мужей"

11:42 Иск из-за событий на Первомае подали к СК, прокуратуре, Нацгвардии и Смольному

11:28 Силовики нагрянули с обыском в офис ФБК

11:22 Белгородской оппозиции отказали в пикетах, сославшись на акцию в поддержку силовиков

11:02 Артемий Лебедев опроверг свое заявление об эмиграции из РФ   4

10:36 На обругавшего Путина на митинге 3 августа активиста составили протокол о хулиганстве

10:15 ФСИН о видео пыток зэка в "Крестах-2": Конфликт начался из-за пачки сигарет   1

9:53 Бывший следователь желает добиться возбуждения уголовного дела в отношении Сталина   9

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru