Полиция предупредила мурманских "навальнистов" о недопустимости нарушений 10 августа

Мурманские правоохранители посетили дома как минимум пяти волонтеров местного штаба политика Алексея Навального: всем вручили напоминания о недопустимости нарушения закона в связи с митингом 10 августа, поделилась с "МБХ медиа" координатор штаба Виолетта Грудина.

"Я точно могу сказать про пять человек. Это люди, которые ранее участвовали в акции и были оштрафованы по части 8 статьи 20.2. С восьми утра к ним приходят полицейские, по четыре человека и один человек с камерой. Они приходят с предостережением и пытаются его вручить, заставить его подписать", - уточнила Грудина, добавив, что активнее остальных борцов с преступностью за ненарушение действующего законодательства ратует капитан Денис Мороз.

В свою очередь "навальнистка" добавила, что мурманские активисты планируют выйти в знак солидарности с митингующими за честные выборы москвичами в местный гайд-парк - там мероприятие не требует согласования.

"Это по местному законодательству. Мы не претендуем на массовость, только на солидарность. Мы сейчас думаем, чтобы написать коллективное заявление по 149 статье, препятствование проведению собрания", - подытожила Грудина.

Столичная мэрия, не без оговорок, но согласовала ещё один митинг за свободные выборы 10 августа на проспекте Сахарова.