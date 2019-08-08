BAZA заподозрила "Роснефть" в слежке за своими журналистами

Редакция издания BAZA выступила с заявлением о слежке и прослушивании, по их данным, это может делать служба безопасности «Роснефти».

BAZA со ссылкой на источники утверждает, что их компьютеры «мониторят на ежедневной основе», а личные переписки – «давно уже не личные», а телефоны поставлены на прослушку. «Если бы не слова наших друзей, мы, возможно, даже не обратили бы внимания на то, что аккумуляторы наших устройств стали садиться быстрее, чаще стали возникать трудности со связью, регулярно — отключаться VPN, которым мы все пользуемся», - говорится в заявлении.

«Однозначно утверждать сложно, но наши источники утверждают, что нас разрабатывает служба безопасности "Роснефти"», - заявили в редакции.

По утверждению BAZA, службу безопасности компании может интересовать материал о загородном участке и доме Сечина, стоимость которых оценивается в 20 млрд рублей. Редакция считает, что их могут интересовать имена возможных «заказчиков» статьи.

Расследование о доме Сечина BAZA опубликовала в июле. В нем утверждалось, что Сечин строит в Барвихе два дома, стоимость которых оценили в 18 млрд рублей, говорилось и о покупке люксовой одежды на 1,3 млн евро «Роснефтью» за последние семь лет.