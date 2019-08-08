Леонид Волков рассказал о подробностях дела о присвоении ФБК 1 млрд рублей

Бывший начальник штаба Алексея Навального на прошедших президентских выборах Леонид Волков поделился у себя в Facebook известными ему подробностями дела "об отмывании денег" Фондом борьбы с коррупцией.

По его словам, вся суть данного уголовного разбирательства сводится к следующим цифрам: "все пожертвования в ФБК за 2016-2019 годы (около 300 млн рублей), и все пожертвования на президентскую кампанию Навального за 2017-18 годы (около 360 млн рублей), и все пожертвования на работу сети штабов Навального за 2018-19 годы (около 200 млн рублей) они [следователи] одним постановлением СК умудрились объявить „легализацией незаконного иностранного финансирования“".

То есть, продолжил Волков, всех граждан, некогда принимавших участие в добровольном спонсировании фонда, следователи "признали несуществующими".

"[Каждого] Из примерно 160 тысяч человек, кто донатил на президентскую кампанию, каждого из примерно 8 тысяч подписанных на ежемесячные платежи и примерно 70 тысяч разовых жертвователей ФБК. Ну, или каждый из них - в „логике“ следователей - видимо получил сначала свои 300 рублей или 5 тысяч рублей от некоего „иностранного преступника“ (заведомо зная, что это преступные рубли), и потом переслал нам „с целью отмывания“. Вот чтобы все понимали абсурдность", - отметил соратник Навального.

Ранее сегодня оперативники пришли с обысками к четверым сотрудникам фонда, а позднее - и в головной офис ФБК.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей". По версии следователей, начиная с 2016 года до конца 2018 года граждане, якобы имеющие отношение к ФБК, получали от "третьих лиц" денежные средства, доподлинно зная, что они получены преступным образом. Дело возбуждено по самой тяжкой, 4-й части 174 статьи, по которой наказание - до 7 лет лишения свободы.