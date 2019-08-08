На военном объекте в Архангельской области прогремели взрывы и начался пожар

На одном из расположенных в Архангельской области военных объектов произошла серия взрывов, за которыми последовал пожар, поделился с "Интерфаксом" осведомленный источник. По его словам, погибнуть мог один человек, а получить различные степени травм - до 15-ти. Информатор ТАСС также сообщил об одном погибшем. В свою очередь РИА "Новости" извещают о смертях двоих человек.

Ни одно агентство не указывает, о каком конкретно объекте идет речь, однако отмечается, что расположен он у населенного пункта Ненокса. По данным из открытых источников, там находится Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уведомил, что на место инцидента направлена санавиация.