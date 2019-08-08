В ФСИН заявили о "нарушениях выше крыши" в работе СИЗО "Кресты-2"

ФСИН выявила множество нарушений в работе СИЗО «Кресты-2» в Колпино, материалы проверки будут направлены в следственные органы и прокуратуру, несколько сотрудников изолятора отстранены, передает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко.

По словам Максименко, проверка уже выявила «нарушений "выше крыши"». Среди таковых упоминается, что в СИЗО не велись журналы перевода заключенных из одной камеры в другую, отключались камеры видеонаблюдения, и несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным. Все это Максименко назвал «грубейшим нарушением, в том числе законодательства», которые не могут оправдываться значительным недостатком сотрудников.

Об инциденте с избиением заключенного Максименко сказал, что тот человек был «неудобным», и его могли перевести в другую камеру «на перевоспитание». «А там он без спроса взял у кого-то сигареты, за что и был показательно наказан сокамерниками», - рассказал представитель ФСИН.

Накануне проект Gulagu.net опубликовал фото, видео и заявление, в котором говорилось о существовании нескольких «пресс-хат» в СИЗО «Кресты-2». В этих камерах, утверждали правозащитники, завербованные «активисты» из числа заключенных пытали и избивали других арестантов под покровительством сотрудников изолятора. В ФСИН позже заявили, что заснятый на видео конфликт разгорелся из-за сигарет.