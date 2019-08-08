КПРФ 15 августа проведет митинг за честные выборы в Петербурге

Петербургское отделение КПРФ в четверг, 15 августа, организует на площади Ленина митинг за честные выборы и за социальную справедливость, сообщила ЗАКС.Ру руководитель горкома компартии Ольга Ходунова.

- Мы уже получили согласование Смольного. Акция начнется в 19 часов, - уточнила Ходунова.

Заявители указали, что в мероприятии примет участие до 1000 человек.

Ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа столичному отделению КПРФ митинг за честные выборы в Мосгордуму. Коммунисты намерены провести свои акции в этот день и в других регионах страны.

Напомним, ранее группа активистов из разных политических организаций и социальных инициатив подала в Смольный заявку на проведение шествия в центре города. По словам одного из заявителей Павла Чупрунова, рабочее название акции – «Петербург против единороссов».

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