Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:03

КПРФ 15 августа проведет митинг за честные выборы в Петербурге

фото ЗакС политика КПРФ 15 августа проведет митинг за честные выборы в Петербурге

Петербургское отделение КПРФ в четверг, 15 августа, организует на площади Ленина митинг за честные выборы и за социальную справедливость, сообщила ЗАКС.Ру руководитель горкома компартии Ольга Ходунова.

- Мы уже получили согласование Смольного. Акция начнется в 19 часов, - уточнила Ходунова.

Заявители указали, что в мероприятии примет участие до 1000 человек.

Ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа столичному отделению КПРФ митинг за честные выборы в Мосгордуму. Коммунисты намерены провести свои акции в этот день и в других регионах страны.

Напомним, ранее группа активистов из разных политических организаций и социальных инициатив подала в Смольный заявку на проведение шествия в центре города. По словам одного из заявителей Павла Чупрунова, рабочее название акции – «Петербург против единороссов».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:58 Несостоявшимся кандидатам в мундепы Шушар отказали в проведении пикетов

13:42 От Плюссы до Опочки: Экспедиция по «дачным» участкам в Псковской области

7 августа, 20:40 Противостояния в “Сампсониевском”

7 августа, 19:18 Кандидатка от «Яблока» в МО «Лиговка-Ямская» сообщила о блокировке своего избирательного счета

7 августа, 18:42 ГИК намерен обсудить позицию Памфиловой по голосованию в Псковской области

7 августа, 18:23 Вишневский рассказал о том, при каком условии взял бы подписи единороссов

7 августа, 18:10 МО «Невский округ» временно возглавил самовыдвиженец Коньков

7 августа, 16:00 Штаб Навального снял видео о предвыборных подарках муниципалов "Народного"

7 августа, 14:46 Кандидатка в мундепы от «Коммунистов России» требует признать, что она живет в городе-герое Ленинграде

7 августа, 14:39 Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:58    
Надо поддержать этот митинг независимо от политических взглядов. Сейчас надо придержать свои идеологические и исторические распри, ради практического вопроса - остановить установления в России режима по образцу латиноамериканской хунты .

15:03    
Умиляет заявленная численность - до 1000 чел. Всего будет около 300, из них организаторов и пригнанных -100, зевак и завсегдатаев любых сборищ - 100, шакалов-журналюг-100. За наши ( и МОИ) деньги полиция будет охранять это сборище карьеристов, бузотёров и психически неуравновешенных типов. Почему ?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:51 Правоохранители повезли Яшина в суд сразу после выхода из спецприемника   1

15:50 Счета петербургского штаба Навального не блокируют по делу ФБК

15:32 Роскомнадзор нашел нарушения в работе журнала мужа Любови Соболь

15:05 Следственный комитет отчитался о блокировке сотни счетов, связанных с ФБК   2

14:58 Муниципал: Несостоявшимся кандидатам в мундепы Шушар отказали в проведении пикетов

14:45 Минобороны заявило о гибели двух человек на военном полигоне в Поморье

14:28 СК объявил о задержании фигуранта дела о беспорядках в Москве, который сдался сам   4

14:11 Амосова опечалил отказ ЦИК регистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму   2

14:03 КПРФ 15 августа проведет митинг за честные выборы в Петербурге   2

13:45 Зеленский собирается легализовать казино на Украине

13:42 От Плюссы до Опочки: Экспедиция по «дачным» участкам в Псковской области   2

13:17 Журналисты приглашают желающих прибраться на берегу Финского залива

13:10 Банковские счета ФБК и региональных штабов Навального заблокировали   1

12:59 В ФСИН заявили о "нарушениях выше крыши" в работе СИЗО "Кресты-2"

12:56 На военном объекте в Архангельской области прогремели взрывы и начался пожар   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru