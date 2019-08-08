Минобороны заявило о гибели двух человек на военном полигоне в Поморье

В Министерстве обороны РФ известили о факте гибели двух человек в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В результате последовавшего за взрывом пожара скончались двое, пострадали - шестеро.

В Минобороны добавили, что постфактум ЧП местные экологические службы не зафиксировали никаких вредных выбросов в атмосферу, радиоактивный фон в норме.

Ранее сегодня появилась информация о том, что в районе Двинской губы на военном объекте близ поселка Ненокса прогремел взрыв. Согласно открытым данным, там располагается Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.