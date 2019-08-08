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Муниципал

14:58

Несостоявшимся кандидатам в мундепы Шушар отказали в проведении пикетов

фото ЗакС политика Несостоявшимся кандидатам в мундепы Шушар отказали в проведении пикетов

Администрация Пушкинского района отказала незарегистрированным кандидатам в муниципальные депутаты МО “Поселок Шушары” в проведении одиночных пикетов против произвола на муниципальных выборах.

По сообщению организаторов, администрация отказала в пикетах, потому что “заявители не указали конкретные формы и методы обеспечения правопорядка и медицинской помощи”. 

Участники муниципальных выборов планируют повторно направить заявки на проведение пикетов и в случае повторного отказа обратятся в суд. 

Напомним, ИКМО “Поселок Шушары” дважды отказала в регистрации десяти независимым кандидатам. горизбирком признал первый отказ муниципального избиркома незаконным и отменил его. Во время повторного рассмотрения документов ИКМО вновь не зарегистрировали. 

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