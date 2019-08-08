Следственный комитет отчитался о блокировке сотни счетов, связанных с ФБК

На более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, наложены аресты согласно постановлениям суда, заявили в Следственном комитете.

В СК сообщили, что по месту жительства ряда сотрудников ФБК и офисе фонда проводятся обыски, оперативники изымают документы и оборудование. Некоторых сотрудников вызвали на допрос.

Ранее о блокировке счетов сообщили в самом ФБК. Доступ оказался закрыт и к личным счетам ряда сотрудников.

3 августа Следком возбудил уголовное дело о «легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей». По версии следствия, с 2016 года до конца 2018 года граждане, якобы имеющие отношение к ФБК, получали от «третьих лиц» денежные средства, доподлинно зная, что они получены преступным образом. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 174 УК РФ, предусматривающей до 7 лет лишения свободы.